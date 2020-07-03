G.Skill выпускает наборы памяти DDR4-4400

Продолжая расширять модельный ряд продуктов с экстремальной производительностью, компания G.Skill представила новые наборы памяти семейства Trident Z Royal.

Новый релиз предлагает «экстремально-быстрые наборы памяти DDR4 в модулях по 16 ГБ и 8 ГБ на скорости до DDR4-4400 и низких задержках CL17-18-18-38».

Оперативная память G.Skill Trident Z Royal

Для производства этой памяти производитель использовал микросхемы Samsung B-die. Представленные наборы имеют объём до 32 ГБ, поскольку по мнению компании, именно этот объём является идеальным для игр на высокопроизводительных ПК. Тестирование и валидация памяти проводилась на платформах MSI Z490 и ASRock Z490 и процессорах Intel Core i5-10600K и Intel Core i9-10900K. Память DDR4-4400 продемонстрировала тайминги CL17-18-18-38.

Спецификации памяти G.Skill с низкими таймингами

Эту память можно будет приобрести в III квартале этого года. О цене ничего не известно.

Валидация памяти DDR4-4400 от G.Skill на процессоре Core i5-10600K