G.Skill анонсирует память со сверхнизкими задержками

Один из мировых лидеров в области оперативной памяти, G.Skill International Enterprise Co., представила новые наборы ОЗУ, которые характеризуются низкими таймингами.

Наборы памяти новой памяти имеют характеристики DDR4-3200 CL14-18-18-38. Все они реализованы на планках объёмом 32 ГБ и предлагаются в наборах объёмом 256 ГБ (32 ГБx8), 128 ГБ (32 ГБx4) и 64 ГБ (32 ГБx2). Что касается моделей, то новая память будет продаваться в модельных рядах Trident Z RGB , Trident Z Royal и Trident Z Neo.

Модули памяти G.Skill серий Trident Z

Память с низкими задержками создавалась с мыслями о HEDT -платформах, потому среди предложений имеется и набор для четырёхканальных материнских плат и процессоров. Новая память была валидирована на процессорах Core i9-10900X в материнской плате ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME ENCORE и Intel Core i9-10940X на плате MSI Creator X299.

Также память DDR4-3200 CL14-18-18-38 подойдёт и для платформ AMD. Серия Trident Z Neo была протестирована на AMD Ryzen Threadripper 3960X с материнской платой ASUS ROG ZENITH II EXTREME и AMD Ryzen 5 3600 на плате ASUS PRIME X570-P.