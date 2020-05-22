Память G.Skill Trident Z Royal разогнана до 6666 МГц

Компания G.Skill сообщила, что её память DDR4 установила новый рекорд частоты.

Два дня назад были выпущены процессоры Intel Core 10-го поколения, известные по названию микроархитектуры Comet Lake-S.

Оперативная память G.Skill Trident Z Royal

При проведении разгона оверклокеры использовали центральный процессор Intel Core i9-10900K. При поддержке команды Asus ROG, на материнской плате Asus ROG Maximus XII APEX с чипсетом Z490 и модулях памяти Trident Z Royal DDR4 была установлена частота памяти, равная 3332,7 МГц (DDR4-6666).

Примечательно, что рекорд был установлен на прошлой неделе, однако только сейчас был опубликован.