G.Skill анонсирует наборы памяти объёмом 256 ГБ

Учитывая пожелания владельцев процессоров Ryzen Treadripper, компания G.Skill объявила о подготовке наборов памяти Trident-Z Neo объёмом 256 ГБ.

Эти наборы будут состоять из 8 планок объёмом по 32 ГБ каждая. Тактовая частота составит 3600 МГц, а задержки — CL16-20-20. Питающее напряжение равно 1,35 В.

Набор памяти Trident Z Neo DDR4-3600 CL16-20-20 256GB

Наборы памяти валидированы на платформе с процессором Ryzen Threadripper 3990X и материнской платой Asus ROG Zenith II Extreme Alpha.

На планках памяти Trident Z Neo DDR4-3600 использованы фирменные радиаторы G.Skill со светодиодной подсветкой.

Скриншот валидации набороа Trident Z Neo DDR4-3600 объёмом 256 ГБ на процессоре Threadripper 3990X

Однако, несмотря на анонс, новые наборы памяти не будут доступны до II квартала этого года, так что всем, кто ждёт эти высокопроизвоительные высокоёмкие наборы придётся подождать.