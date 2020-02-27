G.Skill анонсирует наборы памяти объёмом 256 ГБ
Учитывая пожелания владельцев процессоров Ryzen Treadripper, компания G.Skill объявила о подготовке наборов памяти Trident-Z Neo объёмом 256 ГБ.
Эти наборы будут состоять из 8 планок объёмом по 32 ГБ каждая. Тактовая частота составит 3600 МГц, а задержки — CL16-20-20. Питающее напряжение равно 1,35 В.
Наборы памяти валидированы на платформе с процессором Ryzen Threadripper 3990X и материнской платой Asus ROG Zenith II Extreme Alpha.
На планках памяти Trident Z Neo DDR4-3600 использованы фирменные радиаторы G.Skill со светодиодной подсветкой.
Однако, несмотря на анонс, новые наборы памяти не будут доступны до II квартала этого года, так что всем, кто ждёт эти высокопроизвоительные высокоёмкие наборы придётся подождать.