Greenliant выпускает SSD для промышленных условий

Компания Greenliant анонсировала массовое производство твердотельных накопителей, которые работают в широком температурном диапазоне, свойственном промышленности.

Фирма готовит модули ArmourDrive с интерфейсами SATA и NVMe, которые смогут работать в температурном диапазоне от -40°C до +85°C и предназначены для промышленного применения.

SSD Greenliant ArmourDrive

Накопители объёмом от 240 ГБ до 2 ТБ будут изготовлены в формате 2280, получат собственных кэш ОЗУ и поддерживают аппаратное шифрование по стандартам AES-256 / TCG OPAL. Последовательная скорость чтения у NVMe модели составляет 3400 МБ/с, а записи — 1100 МБ/с.