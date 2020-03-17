Вышла GPU-Z 2.30.0
Известная информационная утилита GPU-Z, предоставляющая подробнейшие сведения о видеокарте и режимах её работы, получила обновление до версии 2.30.0.
В новой версии утилиты исправлены ошибки в её работе, добавлены некоторые новые модели видеокарт.
Полный перечень изменений выглядит следующим образом:
- Добавлена расширенная вкладка для планировщика аппаратного ускорения GPU (Windows 10 20H1).
- Вкладка Advanced теперь показывает WDDM 2.7, Shader Model 6.6, DirectX Mesh Shaders, DirectX Raytracing Tier 1.1.
- Обработано исправление ошибки DirectML, выявленной на Windows 10 19041 Insider.
- Путь регистрации драйвера графического устройства теперь расположен во вкладке Advanced -> General.
- Датчик NVIDIA VDDC переименован в GPU Voltage.
- Датчик AMD GPU only Power Draw переименован в GPU Chip Power Draw для лучшего понимания.
- Драйвер Windows Basic Display Driver больше не отображается в статусе WHQL/Beta.
- Обновлено информация о техпроцессе Updated Renoir — 7 нм.
- Добавлена поддержка AMD Radeon RX 590 GME, Radeon Pro W5500, Radeon Pro V7350x2, FirePro 2260, Radeon Instinct MI25 MxGPU, AMD MxGPU.
- Добавлена поддержка Intel UHD Graphics (i5-10210Y).
- Добавлена поддержка NVIDIA GTS 450 Rev 2.
- Исправлен вылет при выявлении DirectX 12.