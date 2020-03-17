Вышла GPU-Z 2.30.0

Известная информационная утилита GPU-Z , предоставляющая подробнейшие сведения о видеокарте и режимах её работы, получила обновление до версии 2.30.0.

В новой версии утилиты исправлены ошибки в её работе, добавлены некоторые новые модели видеокарт.

Полный перечень изменений выглядит следующим образом:

Добавлена расширенная вкладка для планировщика аппаратного ускорения GPU (Windows 10 20H1).

(Windows 10 20H1). Вкладка Advanced теперь показывает WDDM 2.7, Shader Model 6.6, DirectX Mesh Shaders, DirectX Raytracing Tier 1.1.

2.7, Shader Model 6.6, Mesh Shaders, Raytracing Tier 1.1. Обработано исправление ошибки DirectML, выявленной на Windows 10 19041 Insider.

Путь регистрации драйвера графического устройства теперь расположен во вкладке Advanced -> General.

Датчик NVIDIA VDDC переименован в GPU Voltage.

Voltage. Датчик AMD GPU only Power Draw переименован в GPU Chip Power Draw для лучшего понимания.

only Power Draw переименован в Chip Power Draw для лучшего понимания. Драйвер Windows Basic Display Driver больше не отображается в статусе WHQL /Beta.

/Beta. Обновлено информация о техпроцессе Updated Renoir — 7 нм.

Добавлена поддержка AMD Radeon RX 590 GME, Radeon Pro W5500, Radeon Pro V7350x2, FirePro 2260, Radeon Instinct MI25 MxGPU, AMD MxGPU.

Добавлена поддержка Intel UHD Graphics (i5-10210Y).

Добавлена поддержка NVIDIA GTS 450 Rev 2.

Исправлен вылет при выявлении DirectX 12.

Загрузить GPU-Z v2.30.0 можно на нашем сайте.