Вышла GPU-Z v2.28.0

Известная информационная утилита GPU-Z , которая позволяет получить подробнейшие сведения о видеокарте и режимах её работы, получила обновление до версии 2.28.0.

В новой версии утилиты добавлена поодержка видеокарт AMD Radeon RX 5500 XT и Radeon Pro W5700, а также новых, пока ещё не вышедших драйверов для видеокарт AMD. Также улучшена работа с другими видеокартами AMD, включая интегрированные.

Полный перечень изменений GPU-Z 2.28.0 таков:

Добавлена поддержка AMD Radeon RX 5500 XT, Radeon Pro W

Добавлена поддержка готовящихся графических драйверов AMD.

Исправлено оповещение об объёме 4 ГБ VRAM на картах Navi.

Улучшено определение AMD RX 470D, RX 560 Mobile, Picasso, Raven Ridge.

Исправлено считывание частот на старых видеокартах ATI.

Добавлен отчёт о поддержке DirectX в GPU ATI R

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