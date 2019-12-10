Вышла GPU-Z v2.28.0
Известная информационная утилита GPU-Z, которая позволяет получить подробнейшие сведения о видеокарте и режимах её работы, получила обновление до версии 2.28.0.
В новой версии утилиты добавлена поодержка видеокарт AMD Radeon RX 5500 XT и Radeon Pro W5700, а также новых, пока ещё не вышедших драйверов для видеокарт AMD. Также улучшена работа с другими видеокартами AMD, включая интегрированные.
Полный перечень изменений GPU-Z 2.28.0 таков:
- Добавлена поддержка AMD Radeon RX 5500 XT, Radeon Pro W
- Добавлена поддержка готовящихся графических драйверов AMD.
- Исправлено оповещение об объёме 4 ГБ VRAM на картах Navi.
- Улучшено определение AMD RX 470D, RX 560 Mobile, Picasso, Raven Ridge.
- Исправлено считывание частот на старых видеокартах ATI.
- Добавлен отчёт о поддержке DirectX в GPU ATI R