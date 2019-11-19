Вышла GPU-Z v2.27.0
Известная информационная утилита GPU-Z, которая позволяет получить подробнейшие сведения о видеокарте и режимах её работы, получила обновление до версии 2.27.0.
В новой версии утилиты были исправлены некоторые ошибки и оптимизирована производительность. Также значительно расширилась база видеокарт, которая теперь включает NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, TX 1650 Max-Q, GeForce 945A, Tesla V100-SXM2-16 GB, Tesla P4, Tesla K8; AMD Radeon Pro Vega 48 и FirePro A300.
Полный перечень изменений GPU-Z 2.27.0 таков:
- Вкладка Advanced теперь демонстрирует расположение устройства в шине PCI.
- Исправлен вылет на очень старых процессорах, в которых не было поддержки SSE.
- Исправлена ошибка, из-за которой не сообщалась скорость вентилятора EVGA ICX на видеокартах GeForce 20.
- Исправлена работа датчиков, отображавших «0» на некоторых сборках AMD CrossFire.
- Улучшен отчёт о частоте по умолчанию на NVIDIA, даже без установленного драйвера.
- Исправлен неверный отчёт о частоте памяти на NVIDIA, когда установлены две карты с разными типами памяти.