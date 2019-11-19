Вышла GPU-Z v2.27.0

Известная информационная утилита GPU-Z , которая позволяет получить подробнейшие сведения о видеокарте и режимах её работы, получила обновление до версии 2.27.0.

В новой версии утилиты были исправлены некоторые ошибки и оптимизирована производительность. Также значительно расширилась база видеокарт, которая теперь включает NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, TX 1650 Max-Q, GeForce 945A, Tesla V100-SXM2-16 GB, Tesla P4, Tesla K8; AMD Radeon Pro Vega 48 и FirePro A300.

Полный перечень изменений GPU-Z 2.27.0 таков:

Вкладка Advanced теперь демонстрирует расположение устройства в шине PCI .

. Исправлен вылет на очень старых процессорах, в которых не было поддержки SSE .

. Исправлена ошибка, из-за которой не сообщалась скорость вентилятора EVGA ICX на видеокартах GeForce 20.

Исправлена работа датчиков, отображавших «0» на некоторых сборках AMD CrossFire.

Улучшен отчёт о частоте по умолчанию на NVIDIA, даже без установленного драйвера.

Исправлен неверный отчёт о частоте памяти на NVIDIA, когда установлены две карты с разными типами памяти.

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