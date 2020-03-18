Поставки GPU выросли в IV квартале
В последнем квартале 2019 года поставки видеоускорителей выросли на 3,4%, по сравнению с III четвертью. У AMD продажи поднялись на 22,6%, у NVIDIA — снизились на 1,9%, а у Intel возросли на 0,2%.
Рыночная доля AMD среди всех поставленных GPU за прошлый квартал выросла на 3,0%, а у Intel и NVIDIA снизилась на 2,0% и 0,97% соответственно. В дискретном сегменте доля AMD в поставках поднялась с 24% до 27%. Доминирует на рынке по-прежнему NVIDIA с 73%.
В целом же на каждый компьютер сейчас приходится 1,3 графических процессора, что на 1,8% больше, чем в III квартале. Дискретные видеокарты есть в 31,9% машин, что на 0,19% меньше.
Общий же рынок PC за квартал вырос на 1,99%, и на 3,54% за год. Также аналитики отмечают рост поставок планшетных ПК. По словам Джона Педди, президента JPR, IV квартал «стал третьим последовательным кварталом увеличивающихся поставок GPU. Однако, I квартал сезонно неизменный или с лёгким снижением, может показать необычный провал, вызванный нестабильными поставками из Китая по причине эпидемии короновируса. 2020 год всё поменяет, когда Intel войдёт на рынок дискретных GPU».
Всего же за IV квартал 2019 года было поставлено 93 миллиона GPU. Это на 1 миллион меньше, чем в прошлом году. Тенденция означает медленное снижение рынка. В то же время, три квартала подряд наблюдается рост.