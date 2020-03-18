Поставки GPU выросли в IV квартале

В последнем квартале 2019 года поставки видеоускорителей выросли на 3,4%, по сравнению с III четвертью. У AMD продажи поднялись на 22,6%, у NVIDIA — снизились на 1,9%, а у Intel возросли на 0,2%.

Рыночная доля AMD среди всех поставленных GPU за прошлый квартал выросла на 3,0%, а у Intel и NVIDIA снизилась на 2,0% и 0,97% соответственно. В дискретном сегменте доля AMD в поставках поднялась с 24% до 27%. Доминирует на рынке по-прежнему NVIDIA с 73%.

В целом же на каждый компьютер сейчас приходится 1,3 графических процессора, что на 1,8% больше, чем в III квартале. Дискретные видеокарты есть в 31,9% машин, что на 0,19% меньше.

Общий же рынок PC за квартал вырос на 1,99%, и на 3,54% за год. Также аналитики отмечают рост поставок планшетных ПК. По словам Джона Педди, президента JPR, IV квартал «стал третьим последовательным кварталом увеличивающихся поставок GPU . Однако, I квартал сезонно неизменный или с лёгким снижением, может показать необычный провал, вызванный нестабильными поставками из Китая по причине эпидемии короновируса. 2020 год всё поменяет, когда Intel войдёт на рынок дискретных GPU ».

Рыночная доля GPU