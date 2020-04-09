Обновление драйвера GPU для Android зависит от OEM

В прошлом году Qualcomm сделала заявление о том, что скоро появится возможность обновления драйвера графического процессора через Play Store, независимо от обновления ОС. И теперь фирма немного рассказала об этом процессе.

При поддержке Google был анонсирован инструмент Android GPU Inspector. Вначале он будет доступен для устройств Pixel 4, Samsung Galaxy S10 и Note10. Обновление драйвера будет производиться ежеквартально, а поддержка чипсетов будет осуществляться в течение двух-трёх лет после их выпуска, что, в общем-то, неплохо.

Qualcomm Snapdragon

Однако есть в этой новости и ложка дёгтя. Дело в том, что по словам Qualcomm, каждый производитель устройств сам внедряет драйвер. Ежеквартально драйвер будет готовить Qualcomm, но выпускать его будет всё равно сам производитель.