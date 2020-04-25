GPD выпускает 8” игровой ноутбук Win Max

Гонконгский стартап GPD официально выпустила новый 8” игровой ноутбук GPD Win Max.

Спецификации лэптопа действительно игровые. Так в стандартной конфигурации предлагается лэптоп, построен на процессоре Core i5-1035G7 с графикой Gen11 Iris Plus 940, которая содержит 64 вычислительных блока. При этом он может работать в конфигурации с тепловыделением 15 Вт, 20 Вт и 25 Вт. Также ноутбук имеет 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X-3733 и твердотельный накопитель с протоколом NVMe объёмом 512 ГБ. Конечно же, можно подключить и внешнюю видеокарту, чтобы получить полноценную игровую машину.

Общий вид ноутбука Win Max 8

У ноутбука весьма неплохой дисплей. Он покрывает на 90% цветовую гамму DCI-P3, а максимальная яркость составляет 500 кд/м2. Разрешение дисплея — 1280х800 пикс.

Спецификации ноутбука Win Max 8

Из необычных деталей в ноутбуке можно отметить двойной 3D-джойстик от Alps Japan и систему охлаждения из двух вентиляторов и тепловых трубок.

Джойстик в ноутбуке Win Max 8

Разработчики также показали производительность Win Max в играх. Тестирование проводилась на стандартных настройках качества и в стандартной конфигурации устройства.

Бенчмарки ноутбука Win Max 8

Релиз ноутбука Win Max запланирован на май. Цена пока не называется.