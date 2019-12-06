Google хочет вернуть родство Android и Linux

Компания Google сообщила о своих планах по возвращению Android в основную линейку ядра Linux.

Конечно, операционная система и сейчас работает на ядре Linux, которое претерпело за последние годы огромное количество изменений. Это привело к тому, что теперь оно не совместимо с материнской операционной системой. На фоне этих изменений Google изъявил желание исправить ситуацию, и вернуть Android на одну линию разработки, став обычным форком Linux.

Заявленные изменения позволят исключить тысячи часов работы, которая ведётся, по сути, параллельно. Однако главное то, что сближение позволит объединить преимущества Android с Linux. Таким образом, мы увидим более совершенный Linux на PC, и более надёжный Android на телефонах.

Этот процесс уже протекает. Отличия были сокращены с 60 000 дополнительных строк кода в Android до 32 000. Фактически, Google даже продемонстрировала более-менее работоспособное Android-устройство, работающее на ОС, построенной на последнем ядре Linux. Пока не идеально, но начало, несомненно, радует.

Сейчас Android 10 использует ядро Linux двухлетней давности. Именно столько заняла адаптация, так что стремления Google, очевидно, важны.