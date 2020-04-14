Google вводит быстрое обновление для устройств Android 11

Если производитель вашего телефона регулярно выпускает обновления операционной системы, то вы знаете, что это довольно длительный процесс, при котором использование телефона становится невозможным. Да и в случае проблем откатиться назад становится крайне сложно. Понимая это, Google решила внедрить быстрые обновления.

В новой версии ОС Android 11 должна использоваться схема образов Virtual A/B. Она позволит осуществлять незаметные быстрые обновления.

Android 11

Это значит, что телефоны с Android 11 получат два раздела, A и B, один из которых будет активным. Пользователи смогут работать с активным устаревшим разделом операционной системы, в то время как на другой раздел в фоне осуществляется загрузка и установка обновлений. После перезагрузки, телефон автоматически перейдёт к использованию нового раздела. Старый раздел будет и дальше храниться на телефоне, чтобы обеспечить возможность отката обновлений. При выпуске следующего обновления процесс повторится.

Это значит, что всё время недоступности телефона при установке обновлений сведётся лишь ко времени перезагрузки. Примечательно, что такая схема доступна производителем ещё со времён Android 7.0 (Nougat), однако большинство производителей смартфонов её игнорируют, поскольку она требует большого объёма флэш-памяти, которая постоянно заблокирована и недоступна пользователю.