Google Translate получит синхронное стенографирование

Компания Google сообщила, что приложение Google Translate для Android получит возможность синхронного стенографирования речи. Данный функционал был продемонстрирован в офисе компании, а одно из мероприятий, посвящённое развитию искусственного интеллекта.

Инструмент будет стенографировать речь, как будто она записана пользователем на другом языке. Пока функция является прототипом и может работать лишь онлайн.

Google Translate

Функция работает только с произносимой речью, захваченной через микрофон смартфона и не поддерживает обработку ранее записанных файлов. При этом никто не запрещает воспроизвести этот файл через громкоговоритель и позволить расшифровать его на лету. В новом инструменте Google Translate будет получать целое предложение по мере захвата аудио. Это позволит корректировать пунктуацию и лучше подбирать слова. В дополнение, инструмент будет исправлять акценты и региональные диалекты.

В Google отмечают, что новая функция не даст идеальный перевод в текст. Однако ИИ будет обучаться, и по мере её использования качество перевода будет улучшаться. О том, когда функция появится в приложении Google Translate пока не сообщается.