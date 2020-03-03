Google Translate обзавёлся новыми языками

Сервис Google Translate является наиболее популярным средством автоматического перевода между огромным количеством языков.

Практически все распространённые языки мира уже добавлены в сервис, однако компания решила расширить их базу новыми, впервые за 4 года. Теперь сервис поддерживает 108 языков.

Google Translate

В службу перевода добавлены 5 языков: руандийский, ория, татарский, туркменский и уйгурский. На этих языках по всему миру говорит порядка 75 миллионов человек. Новые языки получили возможность текстовых переводов в приложении и на сайтах, а в случае с руандийским, татарским и уйгурским можно использовать виртуальную клавиатуру для ввода иностранного текста даже не имея установленной клавиатуры этого языка. Голосовые переводы не поддерживаются, что и не удивительно.

Компания Google не взяла себе всю славу за добавление новых языков, сообщив, что это стало возможно благодаря вкладу активистов в Google Translate Community.