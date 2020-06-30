Google будет автоматически удалять историю через полтора года

Исполнительный директор Alphabet Сундар Пичаи рассказал о правилах безопасности для новых учётных записей.

Так, для новых учётных записей Google будет удалять историю поиска и местоположения через полтора года. Для старых учётных записей не меняется ничего. Нынешние пользователи смогут вручную или автоматически удалять историю в различных сервисах компании.

Теперь, если вы новый пользователь, то для вас история местоположения выключена по умолчанию. Включив её, вы получите настройку автоудаления истории, выставленную на 18 месяцев. В Web & App Activity автоудаление также будет установлено на 18 месяцев. При этом у пользователя всегда есть возможность выключить автоудаление.

Если же у вас уже включена опция истории местоположений и активности, то для вас ничего не меняется.

Что касается YouTube, то его новая политика предусматривает хранение истории в течение 3 лет.

Все эти настройки, как обычно, обеспечивают баланс между приватностью и удобством работы. Многим не нравится, что Google хранит данные пользователей, и они предпочитают удалять их. Однако доступ к собственной истории является крайне удобным.