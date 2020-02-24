Google выпускает ПО для выявления графических фейков

Технологический инкубатор Google Jigsaw подготовил экспериментальную платформу под названием Assembler, которая позволит журналистам и факт-чекерам подтверждать подлинность изображений.

Средство Assembler объединяет различные существующие техники для выявления распространённых типов манипуляций, включая изменение яркости и вставку скопированных пикселей для сокрытия монтажа и придания идентичной визуальной текстуры. Также в системе есть детектор дипфейков, по типу создаваемых StyleGAN, алгоритмом генерации реалистичных лиц.

При своей работе система сообщает пользователям, насколько вероятен факт подделки изображения.

Безусловно, Assembler является хорошим шагом для борьбы с манипулятивными медиа, однако он покрывает не все техники манипуляции, включая те, что используются в видео, так что разработчикам ещё есть над чем трудиться.

«Также всё это существует в виде отдельной платформы, от каналов, где исследуемые изображения обычно публикуются. Эксперты рекомендуют технологическим гигантам, таким как Facebook и Google, внедрить эти типы детекции непосредственно в свои платформы. Такой способ проверки может быть проведен почти в реальном в времени, по мере загрузки и распространения видео и фотографий», — говорится в отчёте Массачусетского Института Технологии.