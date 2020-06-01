Проект Google Sodar поможет обеспечить социальную дистанцию

Социальное дистанцирование признано эффективным методом защиты от COVID-19. Учитывая это, компания Google разработала специальное веб-приложение, которое помогает выдерживать дистанцию в дополненной реальности.

Проект Sodar является частью программы Experiments with Google. Он использует дополненную реальность для визуализации линии социальной дистанции. Как оно работает было показано в твите разработчиков.

Социальная дистанция с Sodar

Технология, использованная в Sodar, не является новой. Раньше Google уже выпускала некоторые приложения, которые позволяют проводить измерения дистанции и высоты при помощи дополненной реальности. Однако, в отличие от них, Sodar не является независимым приложением. Он работает посредством Google Chrome на устройствах Android. Для этого применяется WebXR, который реализован в Chrome для Android начиная с версии 79.

Таким образом, Sodar пополнила список инициатив компании Google по борьбе с распространением заболевания, вызванного новой короновирусной инфекцией.