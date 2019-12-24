Google улучшает механизм офлайн перевода

Сервис Google Translate полагается на перевод онлайн, однако иногда доступа к интернету нет. Тогда сервис работает автономно, и качество перевода заметно снижается. Компания Google решила немного улучшить эту ситуацию, обновив средства автономного перевода.

Компания объявила об улучшениях в офлайн переводчике 59 языков. Теперь точность перевода в среднем улучшилась на 12%. Однако для некоторых языков, включая японский, корейский и польский, улучшения составили 20%.

Google Translate

Кроме перевода изменилась и функция транслитерации. Она необходима для произношения слов на незнакомых языках, а в особенности, для слов, записанных на незнакомых алфавитах. Теперь транслитерация стала доступна для 8 новых языков: арабского, бенгальского, гуджрати, каннада, маратхи, тамильского, телугу и урду.

Чтобы воспользоваться изменениями необходимо установить последнюю версию Google Translate из Play Store или App Store, а также обновить языковые файлы для офлайн-перевода в самом приложении.