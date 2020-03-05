Разработчики недовольны тем, что Google не поддерживает Stadia

Разработчики видеоигр сообщают, что Google Stadia не получает ожидаемого успеха из-за того, что Google не хочет тратить деньги на эту платформу.

Платформа Stadia обещает облачные игры в разрешении до 4K и при 60 к/с. Однако на ней практически нет игровых проектов, а разработчики её избегают.

Неназванный инди-разработчик сообщил, что запросил у Google финансовой поддержки для подготовки игры для Stadia. Однако предложенная сумма была настолько низкой, что даже не стала частью обсуждения.

Google Stadia

В то же время Microsoft и Epic поддерживают разработчиков и издателей, которые создают и выпускают игры в их магазинах. Однако поддержка в Google Stadia, по словам одного из разработчиков «… по сути несущественна».

И сейчас на платформе присутствуют всего лишь 28 игр. И хотя компания до конца года обещает увеличить их количество до сотни, последние отчёты Business Insider рисуют не очень радужную картину. Основываясь на этой информации, многие обозреватели сомневаются в долгосрочных перспективах Stadia.