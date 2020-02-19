Alphabet: у Google есть бизнес аппаратного обеспечения на много миллиардов долларов

Все знают, что Google выпускает аппаратное обеспечение, но сколько она на этом зарабатывает, остаётся загадкой.

Компания Alphabet, которая является родительской для Google, опубликовала квартальный отчёт за последние три месяца 2019 года. Согласно его описанию, аппаратное подразделение Google является бизнесом на «много миллиардов долларов». Точных величин не указывается, но поскольку речь идёт о «много», то их как минимум 2.

Устройства Google

У компании есть множество различной продукции. К ней относятся телефоны Pixel, ноутбуки, дверные звонки Nest, камеры, смарт-спикеры, роутеры и Chromecast. Что из этого разнообразия приносит больше денег, остаётся неизвестным. Однако со слов главы сегмента аппаратного обеспечения Google Рика Остерлоха, прибыль «хороша, но не там, где нам хотелось бы быть к концу пятилетки».