Google может изменить имя Android TV

Операционная система Android TV получила широкое распространение в телеприставках. Разработчики постоянно вносят в неё улучшения. Теперь же, по слухам, компания Google готовится переименовать эту ОС.

Последние годы Google старается отойти от бренда Android в широком спектре своих продуктов. К ним относятся Android Messages, который теперь называется просто Messages, Android Pay, ставшый Google Pay и другие. Теперь, следуя той же логике, компания переименует Android TV в Google TV. Сама же ОС никуда не денется, она, как и раньше, будет являться ответвлением Android.

Android TV

Разработчики могут провести смену имени по-тихому, примерно, как было переименовано Hangouts Meet в Google Meet. И произойти это должно в текущем году, после выпуска Android 11.

Примечательно, что в 2010 году у Google уже был Google TV. Это была платформа для-смарт ТВ, основанная на Android, которую компания разрабатывала при поддержке Intel, Sony и Logitech. В 2014 году Android TV пришёл на смену Google TV. Ну а теперь ожидается обратный ребрендинг.