Google I/O 2020 отменена из-за короновируса

Компания Google сообщила о том, что конференция разработчиков Google I/O, где ожидался анонс смартфонов Pixel 5 и презентация Android 11, отменена из-за вспышки короновируса.

Представитель компании сообщил: «По причине короновируса (COVID-19) и в соответствии с рекомендациями центра контроля заболеваний, ВОЗ и других организаций в области здравоохранения, мы решили отказаться от физического проведения Google I/O в амфитеатре Шорлайн».

Google I/O

Конференция Google I/O является крупнейшим мероприятием компании, на котором она показывает новые операционные системы и устройства. На этот раз ожидалась демонстрация Android 11 и смартфонов Pixel 5, а также прочих новинок компании, таких как Google Maps, Google Assistant. Проведение мероприятия планировалось на 12—14 марта в Маунтин-Вью, Калифорния.

Возврат средств за билеты будет проводиться до 13 марта с возможностью обмена на билеты 2021 года.