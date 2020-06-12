На Google подали в суд за игнорирования режима «инкогнито» в браузерах

На компанию Google подали иск в сумме 5 миллиардов долларов за то, что она продолжала игнорировать режим запрета отслеживания в браузере.

Группа активистов из США подала в суд на Google. Делом занимается федеральный суд Сан-Хосе, Калифорния. Суть претензии заключается в том, что Google собирала данные с браузера пользователя даже тогда, когда браузер был переведен в режим «инкогнито». В заявлении говорится, что компания собирала данные всех типов через Google Analytics, Google Ad Manager и другие приложения и плагины на сайтах независимо от того, включался ли режим запрета отслеживания, или нет.

То есть, даже пытаясь скрыться за режимом «инкогнито», Google продолжает отслеживать все ваши действия и результаты поиска.

В жалобе также говорится, что Google «не может продолжать участвовать в тайном и несанкционированном сборе данных практически от каждого американца с компьютером или телефоном».

Однако представитель Google Хосе Кастанеда парировал: «Мы чётко заявляем, что каждый раз, когда вы открываете новую вкладку в режиме «инкогнито», веб-сайты могут собирать информацию о вашей активности в Интернете».

На самом деле всем давно известно, что почти все сайты игнорируют режим запрета отслеживания в браузере. Теперь же нашлась группа активистов, которая хочет исправить эту ситуацию.