Google работает над голосовым подтверждением транзакций

В скором времени может появиться возможность осуществления покупок через Google Assistant, используя голос.

Сообщается, что новая настройка Voice Match (соответствие голоса) появилась в разделе платежей и безопасности настроек Assistant. Считается, что этот шаг стал первым для Google по внедрению технологии Voice Match для проведения покупок по голосовым командам.

На отдельный запрос Android Police компания Google подтвердила, что приступила к раннему ограниченному тестированию этой функции при совершении некоторых заказов в ресторанах и подтверждения сделок внутри приложений.

Google Assistant

Голосовой онлайн шопинг появился не впервой. Уже сейчас помощник Alexa позволяет надиктовать списка покупок и оплатить их. Однако решение Google выглядит куда более безопасным, поскольку полагается на технологию соответствия голоса, которая позволяет идентифицировать говорящего. Это крайне полезно для устройства типа домашних голосовых помощников, которые лишены камер или сканера отпечатков пальцев.

Когда новый функционал будет общедоступным, пока не сообщается.