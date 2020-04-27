Google больше не сообщает статистику об использовании Android

Уже почти год компания Google не публикует статистических данных об использовании различных версий операционной системы Android. Ранее компания всегда предоставляла такие исторические данные, однако последний раз это было сделано 7 мая 2019 года, а до того — в июле 2018 года.

При этом ранее статистика обновлялась почти ежемесячно, но затем периоды обновления становились всё длиннее. И вот, Google официально сообщила, что больше не будет давать такую статистику для общественности. Теперь, на панели дистрибуции написано буквально следующее: «Вы можете найти информацию о версии платформы в мастере „Создание нового проекта“ в Android Studio».

Иными словами, эти данные по-прежнему доступны, но не в Интернете. Чтобы с ними ознакомиться, нужно запустить Android Studio. На самом деле, это не худшее место для статистики. Ведь разработчику, начиная новый проект, крайне полезно знать, какой процент устройств работает под той или иной версией API , чтобы определиться с возможностью использования предлагаемых этими API функций.

В общем, если вам по-прежнему хочется знать, как распространяется каждая версия Android, то вы можете установить себе среду разработки Android Studio.