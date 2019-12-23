Google Assistant получает режим переводчика

Компания Google объявила о выпуске долгожданного «режима переводчика» для голосовых помощников на устройствах с Android и iOS.

Новый режим позволяет посредством Google Assistant выполнять устный перевод в реальном времени между 44 языками. Всё что для этого нужно, лишь сказать: «Эй Google, будь моим переводчиком с [язык]». Если вы используете помощника на устройстве с экраном, то вы увидите также письменный перевод. Также пользователи телефонов получат возможность «Умного ответа», который позволяет отвечать собеседнику без знания иностранного.

Ранее в этом году компания уже запускала режим переводчика для устройств Google Nest, однако теперь этот режим стал доступен повсеместно, а количество поддерживаемых языков удвоилось.

Наши коллеги с сайта The Inquirer опробовали новую функцию и пришли к выводу, что если в речи не делать больших театральных пауз и не кривляться, то перевод становится довольно сносным.

Стоит отметить, что Google Translate предлагает онлайн-перевод уже несколько лет, однако предложение такого функционала в Google Assistant, сервисе, изначально завязанном на голосовом управлении, выглядит вполне естественно.