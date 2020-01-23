50 организаций просят Google ужесточить требование к встроенному в Android ПО

Более 50 организаций, включая Privacy International, Digital Rights Foundation, DuckDuckGo и Electronic Frontier Foundation, написали Сундару Пичаи, исполнительному директору Alphabet, открытое письмо, касающееся быстрого роста предустановленного ПО на устройствах с операционной системой Android и растущих рисках безопасности для клиентов.

Письмо гласит, что OEM-производители телефонов с Android предустанавливают в систему свои приложения, которые нельзя удалить из-за их системных привилегий, и которые обходят модель разрешений в Android. Таким образом, эти приложения получают доступ к микрофону, камере и средствам геолокации, собирают пользовательские данные и передают их OEM без согласия самих пользователей.

Группа просит Google внести некоторые изменения в то, как Android поддерживает предустановленные приложения. Они просят Google обеспечить возможность полной деинсталляции предустановленных приложений. Сейчас некоторые производители дают возможность отключить такие приложения, однако их службы продолжают работать в фоне и собирать информацию.

Кроме того, в письме выражено требование обеспечить предустановленным приложениям тот же уровень безопасности, что и приложениям из Google Play Store, а также гарантировать их обновление из Google Play, даже если пользователь не залогинился. В дополнение, Google должен отказывать в сертификации OEM-производителям, если они будут использовать пользовательские данные.