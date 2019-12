Google приобретает Typhoon Studios для развития Stadia

Компания Google приобрела себе студию-разработчика видеоигр, которая будет создавать собственный эксклюзивный контент для облачной платформы Stadia.

Приобретённая студия Typhoon Studios имеет в своём составе опытных разработчиков, которые трудились над такими проектами как Arkham City и Far Cry 4.

Подразделение будет работать в Монреале в подчинении у Stadia Games and Entertainment Studio, возглавляемой вице-президентом Джейдом Рэймондом. Первой игрой студии будет Journey to the Savage Planet, и она выйдет уже 28 января на множестве платформ.

Google Stadia

Данное приобретение является частью стратегии по привлечению большего количества разработок в стриминговый сервис, страдающий от нехватки контента. У Stadia сейчас нет эксклюзивных игр, а потому люди не хотят переходить на Stadia с других игровых платформ. Кроме того, им не нравится бизнес-модель, по которой они должны оплачивать не только подписку, но и сами игры.

Приобретение новой студии позволит Google создавать собственные игры и лучше наполнять игровую библиотеку сервиса. Пока Рэймонд не называет ни будущих игр, ни даты их выпуска, но «планирует множественные проекты для разработки в Монреале».