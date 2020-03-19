GlobalFoundries хочет заменить Embedded Flash на eMRAM

По мере роста индустрии Интернета вещей, все ожидают увидеть более мощные устройства. Компания GlobalFoundries предлагает решать одно из направлений развития IoT -устройств с помощью новых накопителей.

Предприятие предлагает использовать встраиваемую магниторезистивную энергонезависимую память (eMRAM), которую она начала производить по 22 нм технологии (22FDX).

Память GlobalFoundries eMRAM может заменить устаревающую NOR-flash. Это тип встраиваемой твердотельной памяти, используемой во многих устройства. Замена предлагает большую производительность, надёжность и меньшее энергопотребление. Она также предлагается к использованию в искусственном интеллекте, самоуправляемых автомобилях и новых микроконтроллерах. Пока производители не называют конкретных продуктов, но отмечают, что «работают с несколькими клиентами со множественными отпечатками, запланированными на 2020 год».

Завод GlobalFoundries

Новая память eMRAM предлагает высокую надёжность хранения данных на срок до 10 лет, а её рабочая температура находится в диапазоне от -40° С до +125° С. Надёжность достигает 100 000 циклов.

При объёме пакетов от 4 до 48 МБ, данный тип памяти рассматривается исключительно как замера NOR, а не NAND , используемую в твердотельных накопителях.

Производиться память eMRAM будет уже в этом году по технологии 22FDX на пластинах диаметром 300 мм. Завод расположен в Дрездене.