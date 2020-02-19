GitHub готовит хранилище кода в Арктике

На фоне постоянного ускорения технологий мы практически перестали сохранять информацию для потомков. И некто задался вопросом, а что если все наши разработки исчезнут без следа? По этой причине GitHub решил открыть подземное хранилище в условия вечной мерзлоты — GitHub Arctic Code Vault.

Второго февраля GitHub сделал образ всех активных общественных репозиториев, которые он сохранит в убежище. В них входят все репозитории с минимум 250 звёздами, независимо от времени их последнего редактирования. Также в хранилище попадёт код, в который внесены изменения в период между 13 ноября 2019 года и 2 февраля 2020, а также все изменённые за год репозитории с минимум одной звездой.

Хранилище Arctic World Archive

Строительство Arctic Code Vault будет длиться около двух месяцев. Весной его направят в Савльбард, норвежский архипелаг в Северном Ледовитом океане, где и поместят его под землю в Arctic World Archive. Целью проекта является сохранение открытого исходного кода для будущих поколений. Для этого данные записывают на кадры плёнки из галогенида серебра по 8,8 миллионов пискселей на каждом. Эти кадры могут храниться более 1000 лет. Для сравнения, нынешние жёсткие диски и CD пригодны для хранения данных в течение нескольких десятилетий.

Arctic World Archive — это специальное место, предназначенное для хранения данных. Оно расположено рядом с Svalbard Global Seed Vault, хранилищем семян, защищающем наши растения от внезапного уничтожения. Архив находится на глубине 150 м внутри заброшенной угольной шахты внутри горы. А поскольку это зона вечной мерзлоты, температура внутри шахты всегда держится ниже нуля.

Вместе с данными в хранилище будут помещены также инструкции по их восстановлению и схема с их размещением. Возможно, историки будущего найдут эти сведения интересными.