Gigabyte представила флагманский ноутбук Aorus 17

Компания Gigabyte представила новый флагманский игровой лэптоп высшего уровня Aorus 17.

По словам компании, эта модель стала первой, где используется механическая клавиатура с переключателями Omron, обладающими ходом 2,5 мм и точкой срабатывания в 1,6 мм.

Ноутбук Aorus 17 в открытом виде

Что касается платформы, то Aorus 17 построен на процессоре Intel Core i9-9980HK, который предлагает 8 ядер и 16 потоков частотой от 2,4 ГГц до 5,0 ГГц. Охлаждается система специальным кулером Windforce Infinity, который включает испарительную камеру, 5 тепловых трубок, два вентилятора и крышку и с широкими щелями охлаждения.

В качестве видеокарты используется NVIDIA RTX 2080. Дисплей машины имеет диагональ 17,3”, а частота кадров составляет 240 Гц, при этом время отклика составляет лишь 3 мс. Цветность панели откалибрована на заводе.

Ноутбук Aorus 17 в закрытом виде

Среди других премиум функций имеется звуковой цифро-аналоговый преобразователь ESS Sabre Hi-Fi, поддерживающий звук качеством 24 бита/192 кГц. Сеть реализована модулем Wi-Fi 6 Killer AX 1650, имеется интерфейс Thunderbolt 3, а для хранения данных предлагается SSD Intel 760p.

Цена на ноутбук Aorus 17 и дата начала его продаж пока не называется.