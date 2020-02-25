NVIDIA GeForce Now имеет более миллиона подписчиков

Игровой стриминговый сервис GeForce Now появился совсем недавно, но уже доказал свою популярность.

Сервис позволяет играть в ПК-игры на широком спектре устройств, включая компьютеры с низкой производительностью, смартфоны, планшеты и хромбуки. Премиум-подписчики могут наслаждаться также функционалом NVIDIA RTX .

GeForce Now

Компания NVIDIA сообщила, что сейчас сервис GeForce Now превышает 1 миллионов «основателей». Этим словом они назвали всех клиентов, оформивших платную подписку. Примечательно, что сейчас действует бесплатная акционная премиальная подписка сроком на 90 дней. Это значит, что заявленный миллион клиентов пока не заплатил ни копейки. Однако даже так, столь большое количество пользователей за столь короткий срок можно считать достижением. Очевидно, что GeForce Now обладает высочайшим потенциалом.

Кроме этого команда разработки сообщила, что сервис получил более 1500 игр, что должно удовлетворить желания любого игрока.

Такой успех NVIDIA объясняется выбранной концепцией работы. В отличие от Stadia, предлагающей «облачную консоль», решение GeForce Now нацелено на существующих игроков на PC. Это дало компании гигантское преимущество не только в базе игроков, но и в базе доступных игр, не требующих специальной адаптации.