GDC 2020 официально отложен

В субботу утром мы сообщали о том, что конференция разработчиков видеоигр, запланированная на 16 марта, находится под угрозой срыва.

От участия отказались множество компаний, а некоторые, например, Microsoft, решили участвовать виртуально. Всё шло к отмене, и вот, организаторы мероприятия официально отказались проводить конференцию в установленные сроки.

В пресс-релизе организаторов GDC 2020 сказано:

«После плотных консультаций с нашими партнёрами в индустрии разработки игр и комьюнити по всему миру, мы приняли трудное решение отложить проведение Game Developers Conference.

Проведя прошлый год за подготовкой к шоу с нашими консультативными советами, докладчиками, экспонентами и партнерами по мероприятиям, мы искренне расстроены и разочарованы тем, что не можем принять вас в это время. Мы хотим поблагодарить всех наших клиентов и партнеров за их поддержку, открытые дискуссии и соучастие. Вы напомнили нам, что замечательные вещи случаются, когда сообщество объединяется и группируется в GDC. По этой причине мы определённо намерены провести мероприятие GDC позже летом. Мы будем работать с нашими партнерами, чтобы доработать детали и поделимся дополнительной информацией о наших планах в ближайшие недели».

Очевидно, что на новые сроки проведения GDC или на её отмену будет влиять ситуация с распространением нового короновируса COVID-19.