Gboard для Android предложит автозавершение фраз Smart Compose

Компания Google представила технологию Smart Compose для Gmail ещё в 2018 году. Теперь же она тестирует данную технологию в мессенджерах.

Технология Smart Compose в клавиатуре Gboard автоматически даёт варианты завершения печатаемого предложения. Эта функция отличается от обычного автозавершения тем, что предлагает не следующее слово, а несколько слов, которые позволят закончить предложение.

Gboard

Если вам нравится предлагаемое окончание, то нужно сделать правый свайп для его принятия. О том, как работает система, пользователь узнает из подсказок при первом запуске.

Сейчас Smart Compose находится на этапе бета тестирования. Google предложила эту технологию на пробу избранным пользователям в составе версии клавиатуры v9.5.12.317844448. Когда начнётся боле широкое тестирование технологии, а также когда она будет доступна для русского языка, пока не известно.