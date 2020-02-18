Samsung Galaxy S оказался быстрее Apple MacBook Air
Компания Samsung утверждает, что её новый ноутбук Galaxy Book S работает быстрее и дольше Apple MacBook Air.
Так, благодаря системе-на-чипе Snapdragon 8cx, лэптоп Galaxy Book S может работать 25 часов на одной зарядке. Кроме того, он тоньше конкурента, работает под управлением Windows и стоит 1000 долларов. В тесте Geeksbench 5 система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 8cx набирает 2745 баллов. Очевидно, что Microsoft удалось создать Windows, без проблем работающую на процессорах ARM.
Что касается Apple MacBook Air, то этот ноутбук основан на процессоре Core i5-8210Y, который в том же тесте выдаёт 1554 балла. При этом одной зарядки хватает на 13 часов автономной работы.
Лэптоп MacBook Air весит 1,25 кг, а его толщина составляет 15,6 мм. В то же время Galaxy Book S весит 0,96 кг и имеет толщину 11,8 мм.
При этом оба компьютера имеют свою операционную систему с предустановленными приложениями и родным пакетом Office. Однако Galaxy Book S позволяет запускать любые стандартные x86-приложения, доступные для Windows.