Samsung Galaxy S оказался быстрее Apple MacBook Air

Компания Samsung утверждает, что её новый ноутбук Galaxy Book S работает быстрее и дольше Apple MacBook Air.

Так, благодаря системе-на-чипе Snapdragon 8cx, лэптоп Galaxy Book S может работать 25 часов на одной зарядке. Кроме того, он тоньше конкурента, работает под управлением Windows и стоит 1000 долларов. В тесте Geeksbench 5 система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 8cx набирает 2745 баллов. Очевидно, что Microsoft удалось создать Windows, без проблем работающую на процессорах ARM .

Ноутбук Samsung Galaxy S

Что касается Apple MacBook Air, то этот ноутбук основан на процессоре Core i5-8210Y, который в том же тесте выдаёт 1554 балла. При этом одной зарядки хватает на 13 часов автономной работы.

Лэптоп MacBook Air весит 1,25 кг, а его толщина составляет 15,6 мм. В то же время Galaxy Book S весит 0,96 кг и имеет толщину 11,8 мм.

При этом оба компьютера имеют свою операционную систему с предустановленными приложениями и родным пакетом Office. Однако Galaxy Book S позволяет запускать любые стандартные x86-приложения, доступные для Windows.