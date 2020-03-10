Представлен трейлер технологий будущего в Kerbal Space Program 2

Игра Kerbal Space Program невероятно увлекательна. Она такая же большая, и такая же разносторонняя, как Lego и ракетная инженерия вместе взятые (чем она, собственно, и является). Но что же можно улучшить во второй части игры?

«С тех пор, как мы приобрели Kerbal Space Program 2017 году, мы постоянно создавали высококачественный контент для нашего комьюнити, который привёл к надёжному росту как новых игроков во франчайз, так и наших амбиций, которые вышли на новый уровень», — заявил Михаэль Ворош, вице-президент и глава Private Division. «Открытие этой новой студии, которая специально предназначена для дальнейшей разработки KSP, является подтверждением наших обещаний по выпуску нашим фанатам и игрокам лучшего опыта для Kerbal Space Program 2 и в будущем».

Kerbal Space Program

Пока вторая часть игры далека от релиза. Она находится на этапе пре-альфа, который, тем не менее, позволяет показать некоторые особенности проекта. В новом ролике разработчики продемонстрировали использование в игре технологий будущего. К ним относятся импульсные ядерные двигатели и двигатели на основе металлического углерода с магнитным соплом. Причём придуманы они на основании вполне научных концепций, просто пока наше развитие техники не позволяет их реализовать на практике.

В общем, идей у авторов много. Но когда они будут реализованы, сказать сложно. Релиз запланирован на 2021 год.