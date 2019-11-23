Будущее частот CPU не выглядит радужно
Сайт ExtremeTech решил рассмотреть перспективы развития процессоров будущего, и обратил внимание на ограничения тактовых частот.
Двадцать лет назад разгон процессоров выполнялся исключительно на воздухе. Однако сейчас, и Intel, и AMD, выжимают из чипов всё возможное.
Мы видим, что современные 10 нм процессоры от Intel работают на меньшей частоте, чем 14 нм++, а инженеры AMD были рады, когда им удалось поднять частоту в семействе Ryzen 7 3000. Это говорит о том, что времена, когда процессоры работали на максимальных частотах, уже прошли. Новые технологии не выглядят в этом плане многообещающими, так что индустрии нужно думать над другими методами повышения производительности.
«Возможно, говорить о таком в 2019 году немного рано. Но всё же мы видим большие перемены на рынке CPU за последние 2 года, с тех пор как AMD выпустила Ryzen, чем за предыдущие 6 лет. Обе компании, AMD и Intel, провели изменения в своих продуктах и представили новые CPU с большей производительностью и частотами. Повышение плотности будущих техпроцессорв гарантируют обеим компаниям возможность выпуска CPU с большим числом ядер, чем в прошлых моделях, они должны так сделать. Смогут ли они продолжать поднимать частоты? Это уже другой вопрос. И ответ на него совсем не очевиден».