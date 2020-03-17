Будущие процессоры Intel получат полное шифрование памяти

Сайт ARS Technica сообщает, что компания Intel планирует повторить идею AMD, обеспечив поддержку полного шифрования памяти в будущих процессорах.

Представитель Intel Аниль Рао сообщил, что Intel планирует реализовать технологии, которые выглядят подобно SME (Secure Memory Encryption) и SEV (Secure Encrypted Virtualization), которые есть в процессорах AMD EPYC. По заверениям AMD эти технологии дают незначительное влияние на производительность.

Intel

В настоящее время Software Guard Extensions является единственным аналогом от Intel. Рао рассказал об использовании SGX в реальности, и проинформировал о будущих технологиях, особенно, о полном шифровании памяти. Компания ссылается на свой метод полного шифрования, называемый TME (Total Memory Encryption) или MKTME (Multi-Key Total Memory Encryption), однако сейчас он исчез.

Инновации по защите данных

Правда, в прошлом году Intel выпустила несколько патчей для Linux, которые возвращают эту функцию, однако в реальном мире она по-прежнему не используется.