ARM-суперкомпьютер Fugaku стал мировым лидером

В ходе виртуальной конференции ISC (International Supercomputing Conference) High Performance 2020 компания Fujitsu сообщила, что её новый суперкомпьютер Fugaku вышел на первое место в рейтинге Top500.

Этот суперкомпьютер разрабатывался для Fujitsu Limited учёными из RIKEN, университета Кюсю и Fixstars Corporation. Эта машина с лёгкостью обошла конкурента Summit, который теперь занимает второе место. В тесте Linpack (HPL) Fugaku показал 415,5 петафлопс, в 2,8 раза больше IBM Summit. Также японский суперкомпьютер оказался быстрее в Graph 500, который оценивает систему при работе с большим потоком данных, и ИИ-тесте HPCG, где он был в 4,6 раза быстрее конкурента. Таким образом, «впервые в истории один суперкомпьютер стал №1 в Top500, HPCG и Graph500 одновременно», — пояснила компания.

Суперкомпьютер Fugaky

Что касается аппаратной части, то суперкомпьютер Fugaku основан на специальных процессорах A64FX от ARM с расширением HPC , получившим имя SVE. Арифметический блок (512-bit SIMD ) обеспечивает FP16 ИИ-ускорение. Компьютер состоит из 150 тысяч нод с водяным охлаждением, использует шину Tofu и память HBM2.

Архитектура процессора A64FX

Всего же суперкомпьютер содержит 7,3 миллиона ядер и потребляет 28 МВт. Второй в мире суперкомпьютер Summit построен на процессорах IBM Power9 и ускорителях NVIDIA GV100, имеет в сумме 2,4 миллиона ядер и потребляет 10 МВт.