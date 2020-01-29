Free Software Foundation «требует» открыть код Windows 7

Организация Free Software Foundation (FSF), та же группа, что стояла за кампанией против использования Windows 7 в 2009 году, обвиняя ОС во всех грехах, начала новую инициативу, требованием которой является открытие этой же операционной системы.

Группа FSF запустила петицию по «переработке Windows 7» с фактическим требованием сделать её бесплатной и открытой.

«14 января Windows 7 официально достигла конца жизненного цикла, завершив обновления, а также десятилетие токсичного образования, внедрения в приватность и пользовательских угроз. Конец жизненного цикла Windows 7 даёт Microsoft отличную возможность исправить прошлые ошибки и использовать её повторно», — говорится в петиции.

Повторное использование Windows 7

Конечно, большинство пользователей согласится, что как раз Windows 7 и исправляет прошлые ошибки Microsoft, допущенные в Windows Vista. Тем не менее, дальше петиция требует от компании выпустить Windows 7 в качестве бесплатного ПО, для «изучения и улучшения». Данная петиция повторяет идею Microsoft Calculator, который появился на GitHub, и уверяет, что таким шагом Microsoft «ничего не потеряет», поскольку срок жизни системы уже прошёл.

На самом же деле им есть что терять. Не смотря на статус, правительственные организации многих стран продлили техническую поддержку до 2023 года, и стоило это не мало. Кроме того, огромные части кода в виде наследства перешли в Windows 10, и разработчикам явно не захочется их раскрывать. Так что, скорее всего, открытия кода Win 7 мы не дождёмся ещё очень долго.