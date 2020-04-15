Folding@Home в 15 раз мощнее любого суперкомпьютера

Коронавирус, без сомнения, страшная вещь. Он в корне поменял наш стиль жизни, однако он показал, как люди умеют объединяться для решения общей проблемы.

Одним из примеров такого единения стал проект Folding@Home. Это вычислительный проект, запущенный Стэндфордским Университетом. Его суть заключается в том, что пользователи могут делиться мощностью своего графического и центрального процессоров для решения неких очень сложных задач. Сейчас такой задачей является исследование короновируса.

По информации авторов проекта, нынешняя производительность этого распределённого компьютера превысила 2,4 экзафлопс.

Сообщается, что этот компьютер стал «быстрее, чем 500 лучших суперкомпьютеров вместе взятых!» Также приводится сравнение Folding@Home с другими суперкомпьютерами, из которого видно, что эта распределённая система «в 15 раз быстрее любого нынешнего суперкомпьютера».

Производительность суперкомпьютеров в сравнении с Folding@Home

Удивительно, как технологии могут объединять людей, и каких результатов можно достигать сообща.