Folding@Home в 15 раз мощнее любого суперкомпьютера

Коронавирус, без сомнения, страшная вещь. Он в корне поменял наш стиль жизни, однако он показал, как люди умеют объединяться для решения общей проблемы.

Одним из примеров такого единения стал проект Folding@Home. Это вычислительный проект, запущенный Стэндфордским Университетом. Его суть заключается в том, что пользователи могут делиться мощностью своего графического и центрального процессоров для решения неких очень сложных задач. Сейчас такой задачей является исследование короновируса.

Folding@Home
Folding@Home

По информации авторов проекта, нынешняя производительность этого распределённого компьютера превысила 2,4 экзафлопс.

Сообщается, что этот компьютер стал «быстрее, чем 500 лучших суперкомпьютеров вместе взятых!» Также приводится сравнение Folding@Home с другими суперкомпьютерами, из которого видно, что эта распределённая система «в 15 раз быстрее любого нынешнего суперкомпьютера».

Производительность суперкомпьютеров в сравнении с Folding@Home
Производительность суперкомпьютеров в сравнении с Folding@Home

Удивительно, как технологии могут объединять людей, и каких результатов можно достигать сообща.