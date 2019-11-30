Мировой рынок складных дисплеев растёт

Согласно свежему исследованию, в ближайшем будущем ожидается рост мирового рынка складных дисплеев по всем показателям, включая охват рынка, прибыль, объёмы производства, потребление, среднегодовой темп роста и валовую маржу.

Отчёт подготовила Data Bridge Market Research. Согласно её отчёту, рынок складных дисплеев в период с 2019 по 2026 годы продемонстрирует уверенный среднегодовой темп роста на уровне 69%. Такой прогноз основан на исследованиях от Samsung, LG, BOE Technology, Applied Materials и Royole Corporation и прогрессе в разработке.

Складной дисплей от Samsung

Отмечается, что увеличение числа владельцев смартфонов и высокий спрос на новые современные дисплеи смартфонов будет вести рынок вверх. Технологическое преимущество OLED -дисплеев станет одним из основных движителей рынка складных дисплеев. При этом стоимость новых телефонов не считается большой проблемой, поскольку в мире должно оказаться достаточно свободных денег, чтобы приобретать такие гаджеты. «Увеличение доступных поступлений и объёмные траты американских граждан на потребление дорогостоящих электронных устройств может разогнать рост рынка», — сказано в отчёте.

Однако поначалу, высокая стоимость устройств и несовместимости новых дисплеев с программным обеспечением, могут негативно сказываться на рынке.