Учёные разрабатывают гибкие батареи

Исследователи из Тайваня смогли разработать гибкие заряжаемые батареи, основанные на магниевой ткани.

Команда под руководством Хун Феи-йи, профессора Отдела материаловедения и инжиниринга в Национальном университете Чен Куна, создала батареи с использованием магниевого сплава и керамического порошка, а также неплетённой ткани, выпущенной KNH Enterprise.

Гибкая заряжаемая батарея из магниевой ткани

Небольшая заплатка (1,5 см в диаметре) такой полностью заряжаемой батареи может обеспечивать более 36 часов постоянного свечения светодиода, заявил Хун.

Некоторые типы заряжаемых батарей имеют риск взрыва при избыточной зарядке, однако батареи на основе магниевой ткани не имеют электролита, а потому безопасны для использования и для окружающей среды.

Гибкие заряжаемые батареи можно собирать в слои для увеличения ёмкости, а многослойные пакеты — в батареи для электрических транспортных средств.