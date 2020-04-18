Firaxis анонсирует игру Chimera Squad из серии XCOM

Совершенно неожиданно издатель 2K и Firaxis Games представили новую игру во вселенной XCOM, которая получила название XCOM: Chimera Squad.

События в игре будут проходить через пять лет после произошедшего в XCOM 2. Однако это не будет полноценный сиквел, скорее спинофф меньшего масштаба.

По сюжету, игрок возьмёт на себя управление совместными силами людей и пришельцев, чтобы стабилизировать мир после внедрения. В этом мире продолжаются бои между «межвидовым альянсом» и силами сопротивления.

XCOM: Chimera Squad

Отказавшись от процедурной генерации участников команды, разработчики решили предлагать 11 ранее подготовленных персонажей среди людей и пришельцев. Каждый из них будет обладать особыми способностями, уникальными для него.

В игре появится новый боевой режим — «режим бреши». В нём можно определить размещение членов отряда перед дверью, до того, как её откроют взрывом. Шаги будут отображаться для каждого персонажа, как своего, так и вражеского, раз за разом, а не после окончания действия всей командой.

Игра XCOM: Chimera Squad будет выпущена уже через неделю, 24 апреля, на платформе Steam. Сейчас её можно приобрести с 50% скидкой за 10 долларов.