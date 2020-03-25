Firefox возвращает небезопасные TLS 1.0 и TLS 1.1

Mozilla приняла решение вернуть поддержку небезопасных стандартов TLS 1.0 и TLS 1.1 в последней версии Firefox. Виной этому — коронавирус.

Дело в том, что поддержка старых стандартов часто необходима для доступа к правительственным сайтам с информацией о распространении COVID-19, которые так и не обновились до TLS 1.2 или TLS 1.3.

Представитель разработчиков отметил: «Мы вернули изменения на неопределённый период времени для улучшения доступа к критически важным правительственным сайтам, распространяющим информацию о COVID-19».

Поддержка TLS 1.0 и TLS 1.1 была прекращена в версии Firefox 74.0, которая вышла 10 марта. Целью отказа от старых протоколов было повышение безопасности соединения. Сайты без поддержки TLS 1.2 или TLS 1.3 покажут страницу с ошибкой загрузки по причине низкой безопасности с предложением включить TLS 1.0 и TLS 1.1 для этого сайта.

В октябре 2018 года все крупные производители браузеров, включая Microsoft, Google, Apple и Mozilla объявили об отказе от протоколов TLS 1.0 и TLS 1.1, выпущенных более 10 лет назад. Лаборатория Qualys SSL Labs установила, что 97% исследованных сайтов поддерживают TLS 1.2 и TLS 1.3, решив отказаться от старых версий в угоду новым, более безопасным. Сама же Mozilla заявляла, что лишь 1,2% всех подключений осуществляются по протоколам TLS 1.0 или TLS 1.1.

Тем не менее, по данным Netcraft на март 2020 года, в мире существует 850 000 сайтов, которые по-прежнему используют устаревшие стандарты TLS 1.0 и TLS 1.1. Они подвергают пользователей широкому спектру криптографических атак, позволяя хакерам расшифровывать трафик.