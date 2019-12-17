Slightly Mad Studios анонсирует Fast & Furious Crossroads

Студия Slightly Mad Studios, теперь уже входящая в состав Codemasters, анонсировала новую игру под названием Fast & Furious Crossroads, которая будет доступна в мае 2020 года на платформах Xbox One, PlayStation 4 и PC (на Steam).

В отличие от других игр этой студии, проект Fast & Furious будет сюжетоориентированным и получит большое количество персонажей, включая цифровую версию Вина Дизеля и Мишель Родригес. К сожалению, их образы выглядят не слишком реалистично, но не стоит забывать, что Slightly Mad специализируется на автогонках и автомобилях, а не на людях.

Fast & Furious Crossroads

Ожидается, что игра будет содержать погони и кинематографические образы, представленные в различных экзотических локациях. В общем, игра создана такой, чтобы быть игровой версией очередной части киносериала «Форсаж», а значит, ею можно будет просто наслаждаться.

Пока игра Fast & Furious Crossroads не имеет страницы на Steam, а потому не существует ни цены, ни системных требований к PC-версии.