Объявлена дата выхода Fast & Furious Crossroads

Игра Fast & Furious Crossroads, анонсированная в декабре 2019 года, изначально планировалась к выходу в мае 2020 года. И вот японский издатель видеоигр Bandai Namco объявил новую дату — 7 августа 2020.

Разработкой игры занимается Slightly Mad Studios, известная по серии CARS. Проект будет представлять собой продолжение сюжета кинематографической франшизы «Форсаж». В создании игры принимали участие Вин Дизель, Мишель Родригез и Тайриз Гибсон в роли Дома, Летти и Романа. Также в проекте приняли участие Соникуа Мартин-Грин из «Ходячих метрвецов» и Азия Кейт Диллон из «Джон Уик 3».

Fast & Furious Crossroads

В дополнение к сообщению о сроках выпуска разработчики также подготовили и новый трейлер, который позволяет понять, что же будет представлять собой игра.

Как сказано выше, игра запланирована к релизу на 7 августа на всех популярных платформах: PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam.