Fairphone предлагает Android без Google

Европейский производитель мобильных телефонов с ограниченным воздействием на окружающую среду, Fairphone, объявил о возможности предложить /e/OS, максимально лишённую связки с Google и ориентированную на приватность версию Android, в составе телефона Fairphone 3.

Разработчик сообщил, что удалил множество участков кода, которые отправляли персональные данные на удалённый сервер без согласия пользователей.

«Мы не сканируем данные в вашем телефоне или вашем облачном пространстве, и мы не отслеживаем ваше перемещение сотни раз в день или собираем данные о том, что вы делаете со своими приложениями».

Телефон Firephone 3 с e/OS доступен к покупке за 480 евро, «на 30 евро дороже стандартного Fairphone 3 с флёром Googl’а». Установить /e/OS на Fairphone 3 можно вручную через специальный инсталлятор на сайте.

Смартфон Fairphone 3

Смартфон Fairphone 3 предлагает модульную конструкцию с высокой ремонтопригодностью. Он «изготовлен из бесконфликтных, перерабатываемых материалов, выбранных с высокой ответственностью».

Что касается аппаратного обеспечения, то телефон имеет экран FullHD+ (2160×1080 пикс.) с защитой Gorilla Glass, заднюю камеру Sony разрешением 12 Мпикс., батарею ёмкостью 3000 мА×ч, накопитель на 64 ГБ с расширением через microSD. Устройство основано на процессоре Qualcomm Snapdragon 632 и имеет 4 ГБ оперативной памяти.

Из дополнительных функций можно отметить 8 Мпикс. фронтальную камеру, NFC и поддержку двух SIM-карт.