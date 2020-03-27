Facebook сообщает о резком увеличении траффика

Поскольку огромное количество людей остаются дома из-за COVID-19, они начинают активно пользоваться Facebook, который стал одной из форм развлечений.

Компания видит, что миллионы людей используют её платформу. К примеру, в Италии, Facebook наблюдает 70% прирост трафика и 50% прирост сообщений. Подобная тенденция наблюдается по всему миру, и этот растущий трафик поглощает ресурсы компании.

Вице-президенты по аналитике Алекс Шульц и по инфраструктуре Джей Пэрих выпустили совместное заявление: «Рост использования из-за COVID-19 является беспрецедентным в отрасли, и мы наблюдаем новые рекорды в использовании почти каждый день. Поддержание стабильности во время этих скачков в использовании является более сложной задачей, чем обычно, сейчас, когда большинство наших сотрудников работают из дома».

Для компенсации возникших проблем Facebook уже понизил качество видео в Европе, однако это не все проблемы. Компания также сообщает об угрозе падения прибыли. По информации Шульца и Пэриха, наблюдается эффект ослабевания рекламного бизнеса, а многие из предлагаемых сервисов компания не монетизирует.

«Мы не монетизируем многие из сервисов, в которых наблюдается рост активности, и мы наблюдаем ослабление нашего рекламного бизнеса в странах, предпринимающих агрессивные действия по сокращению распространения COVID-19», — заявили топ менеджеры Facebook.